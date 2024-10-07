  • USD: 34,19 - 34,25
  • EURO: 37,50 - 37,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da ceset paniği! Ekipler o görüntüyle karşılaştı

Samsun'un Canik ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Irmakta ceset olduğu ihbarına giden ekipler, bir gömleğin içine konulup bağlanmış kadın kıyafetiyle karşılaştı. Ekipler, poşetledikleri kıyafetleri çöpe attı.

Ekleme: 7.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 7.10.2024 - 10:57 / Editör: Atilla Özbir
Samsun'da ceset paniği! Ekipler o görüntüyle karşılaştıCanik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda yürüyüş yapanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Mert Irmağı'nda ceset gördükleri ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye polis, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da ceset paniği! Ekipler o görüntüyle karşılaştı

Irmağa inen ekipler, sudaki nesneyi çıkardı.

Yapılan kontrolde, nesnenin bir gömleğe sarılmış kıyafetler olduğu belirlendi. Ekipler, kıyafetleri poşetleyip çöp kutusuna attı...

Samsun'da ceset paniği! Ekipler o görüntüyle karşılaştı