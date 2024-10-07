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Komşu'da deprem! AFAD açıkladı

Yunanistan'ın Karditsa bölgesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünün 3.9 olduğunu açıkladı.

Ekleme: 7.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 7.10.2024 - 16:35 / Editör: Atilla Özbir
Komşu'da deprem! AFAD açıkladıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünü Karditsa, Thessalia olarak açıklandı.

Depremler yerin 7.99 derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 4 büyüklüğünde açıkladı.

Komşu'da deprem! AFAD açıkladı