Husiler, İsrail'e İHA saldırısı gerçekleştirdi

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail ile çatışmalar sürüyor.Birçok bölgede masumları hedef alan İsrail ordusu, aylardır büyük bir katliama sebep oluyor.Yaşanan kanlı saldırıların ardından İran, İsrail'e karşı başlattığı saldırılarına hız verdi.İran'ın misilleme saldırılarılarının ardından Yemen’deki Husiler de tekrar İsrail'i hedef aldı.İran destekli silahlı grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e gece saatlerinde insansız hava araçları ile saldırı düzenlediklerini duyurdu."Yafa" İHA’ları ile Tel Aviv’deki Yafa bölgesinde önemli bir hedefe yönelik askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Operasyon, insansız hava araçları düşman tarafından tespit edilmeden veya vurulmadan hedefine başarıyla ulaştı" ifadesi kullanıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise İsrail Hava Kuvvetleri tarafından ülkenin merkezindeki kıyı kesiminde bir İHA’nın düşürüldüğü bildirildi.Kısa bir süre sonra yapılan ikinci bir açıklamada ise deniz üzerinde 2 İHA daha tespit edildiği, birinin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise açık bir araziye düştüğü belirtildi.İHA’nın düşmesi nedeniyle Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinin merkezinde sirenler çaldı.Saldırılar nedeniyle maddi hasar veya yaralanma bildirilmedi.