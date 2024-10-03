Gölde el bombası bulundu

Adana'da suyu çekilen Seyhan Baraj Gölü'nde el bombası bulundu. Savunma tipi olduğu öğrenilen ve uzun süredir suyun altından bulunan el bombaları polis tarafından imha edildi.Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suyun çekildiği baraj gölü yatağının Dörtler Mahallesi mevkisinde yaptıkları inceleme sırasında Çatalan Doğu Köprüsü ayaklarının yakınında balçık zeminde el bombası olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzman ekip, uzun süre su altında kaldığı tespit edilen savunma tipi el bombasını, bulunduğu yerde alınan güvenlik önleminin ardından kontrollü patlattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.