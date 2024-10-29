Terör örgütüne operasyon: 33 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ bünyesinde "Ahidder" adı altına yasa dışı mescit/medrese faaliyetlerinde bulunan, yasa dışı ders ve sohbetler ile cihat içerikli mescit faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı."Fitre, zekat ve infak" adı altında toplanan paraların terör örgütü DEAŞ adına açılacak medreselerde kullanılacağının belirlendiği ifade edildi. 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.