MasterChef Beyza'dan kahreden haber! 'Devam edemeyebilir'

MasterChef Türkiye 2024'e Fransa'dan katılan Beyza Huri Aydın, hem yeteneği hem güzelliği ile gündemde.Başarılı yarışmacı, her bölümde adından söz ettiriyor. Ancak son olarak MasterChef Beyza ile ilgili üzücü bir iddia gündeme geldi.Tiktok'ta yer alan habere göre, Beyza hastanelik oldu.İddiaya göre Beyza çekimlerde mutfakta bir kaza geçirdi ve 2. derece yanık oldu.Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği ise henüz bilinmiyor.