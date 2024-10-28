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Beyaz Gazete
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Kırıkkale'de deprem! AFAD duyurdu

Kırıkkale gece saatlerinde sallandı. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Ekleme: 28.10.2024 - 09:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Kırıkkale'de deprem! AFAD duyurduTürkiye​'de peş peşe depremler meydana geliyor. Adana​'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de Kırıkkale​ sallandı.

AFAD​'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.

Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.