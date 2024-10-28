Kırıkkale'de deprem! AFAD duyurdu
Kırıkkale gece saatlerinde sallandı. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de peş peşe depremler meydana geliyor. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de Kırıkkale sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.
Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Bahşili ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak belirtildi.
Saat 04.19 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 7 kilometre olarak kaydedildi.