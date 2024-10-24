  • USD: 34,19 - 34,25
  • EURO: 36,91 - 36,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Van'da deprem! Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Van'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar "Son deprem nerede ne zaman oldu" Van'da deprem mi oldu?" sorularını araştırmaya başladı.

Ekleme: 24.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Van'da deprem! Kandilli açıkladı
Van'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk verileri açıklarken depremin 12 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi.

Vatandaşlar yaşanan sarsıntı sonrası panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı kaydedildi.

Van'da deprem! Kandilli açıkladı