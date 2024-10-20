Van'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi yolunda meydana geldi.Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Sehare Akşit (50) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yararlandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Perizade Gürgiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.