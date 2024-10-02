Erzurum'da cinayet: Silahla başından vuruldu!

Erzurum - Tortum kara yolunda park halinde duran bir otomobilde, başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Aracın Söğütyanı Mahallesi yakınlarında yol kenarında beklediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü koltuğunda başından vurulmuş halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 26 yaşındaki Timur Turan'a ait olduğu belirlendi.Olay yeri inceleme ekipleri, araçtaki incelemelerinin ardından Turan'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Ayrıca, otomobilin ön sol camında iki ayrı kırık tespit edilmesi üzerine, ölümün şüpheli olarak değerlendirildiği ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.