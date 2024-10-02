Emekliye müjde: Çifte ödeme geliyor

Ekim ayı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için çifte ödeme fırsatı sunuyor. Milyonlarca emekli, 1 Ekim'den itibaren ödemelerini alacak.

Türkiye'de 16 milyondan fazla emekli, Ekim ayında gerçekleştirilecek maaş ödemeleri ve ek ödemelerle ilgili araştırmalarına hız verdi.



Ekim ayı, emekliler için müjdeli haberlerle dolu olacak. 1 Ekim itibarıyla milyonlarca emekli, Çifte ödeme fırsatından yararlanabilecek.



Açıklanan maaş ödeme takvimi ile birlikte, emeklilerin merakla beklediği detaylar netlik kazandı. Ayrıca, emeklilere yönelik banka promosyonları konusunda da önemli gelişmeler yaşandı.



Peki, Ekim ayında emeklilerin alacağı ödemeler neler?



EMEKLİ MAAŞI EKİM AYI ÖDEME TAKVİMİ



Ekim ayında emeklilere yapılacak ödemelerin takvimi açıklandı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için maaş ödemeleri 1 Ekim itibarıyla başlıyor. Öncelikle memur emeklileri, 1 ile 5 Ekim tarihleri arasında maaşlarını alacaklar.



SSK emeklileri için ödemeler 17 Ekim'de başlayacak ve emekli tahsis numarasının son hanesine göre 25 Ekim'e kadar devam edecek.



Bağ-Kur emeklileri ise 26 Ekim'de ödemelerini almaya başlayacak ve bu süreç, yine tahsis numarasının sonuna bağlı olarak 28 Ekim’e kadar sürecek.



PROMOSYON ÖDEMELERİ DE DEVAM EDİYOR



Emekli maaşı alanlar için promosyon ödemeleri Ekim ayında da devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için promosyon tutarları 20.000 TL'ye kadar yükseldi.



Özellikle Vakıfbank, emekli maaşını bankasına taşıyanlara özel fırsatlar sunuyor. Emekliler, üç yıllığına maaşını Vakıfbank'tan almayı taahhüt ettiklerinde 12.000 TL doğrudan promosyon alıyor.



Bunun yanı sıra, emekliler Vakıfbank'ın Troy kartını kullanarak ek 12.000 TL daha kazanabiliyor. Bu durumda toplam promosyon miktarı, 24.000 TL'ye kadar çıkıyor.

