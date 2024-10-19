Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.