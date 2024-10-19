Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi​'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.