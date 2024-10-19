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Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 19.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya​'da saat 08.52 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi​'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.

Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu