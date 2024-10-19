Arkadaşının evinde cesedi bulundu

İddiaya göre dün Muhammed Çağatay Demir, Tufanpaşa Mahallesi Aslan Sokak'taki arkadaşının evine gitti.Akşam eve gelen arkadaşı, Demir’i hareketsiz halde yatarken görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede Demir’in öldüğü belirlendi.Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan Demir’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.