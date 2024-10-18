Kars'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi
Kars’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 190 parça halinde yaklaşık 500 gram eroin ele geçirildi.
Kars'ta polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Ekipler, il merkezinde durdurulan bir otobüste arama yaptı.
Yapılan operasyon neticesinde bir otobüste narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle yapılan aramada; 190 parça halinde toplam 492,75 gram eroin ele geçirildi.
2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İran uyruklu 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
'MÜCADELE DEVAM EDECEK'
Kars Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği belirtildi.