Kars'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Kars'ta polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.Ekipler, il merkezinde durdurulan bir otobüste arama yaptı.Yapılan operasyon neticesinde bir otobüste narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle yapılan aramada; 190 parça halinde toplam 492,75 gram eroin ele geçirildi.2 ŞAHIS TUTUKLANDIOperasyon kapsamında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İran uyruklu 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.'MÜCADELE DEVAM EDECEK'Kars Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği belirtildi.