Fuat Keyman hayatını kaybetti

Türkiye akademi dünyası önemli bir ismini kaybetti.Televizyonların tanıdık simalarından, akademisyen Prof. Dr. Fuat Keyman yaşamını yitirdi.Keyman, üniversitedeki görevlerinin yanında ulusal TV kanallarında birçok programda konuk olarak özellikle uluslararası konularda yorumculuk yapmasıyla tanınıyordu.Keyman'ın ölüm haberinden sonra son görev yeri Sabancı Üniversitesi'nden bir açıklama yayınlandı.'TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Acı KaybımızSabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Kendisine Allah'tan rahmet; tüm yakınları, sevenleri ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz.