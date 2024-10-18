Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,26 puan ve yüzde 0,18 artışla 9.018,59 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile sigorta oldu.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 9.002,34 puandan tamamladı.Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.Bankadan yapılana açıklamada, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliklerin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı kaydedilirken, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima ettiği ifade edildi.Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.