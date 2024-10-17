Van'da acılı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıyarak DEM binası önüne yürüdü.Oğlunun 2014'te dağa kaçırıldığını belirten İbrahim Ereğli, yıllardır ondan haber alamadığını söyledi. Evlatlarına kavuşmak için eylem yapmaya devam edeceklerini belirten Ereğli, "Oğlum için eyleme katıldım. Ona kavuşmak için mücadele ediyorum. Oğlum, sesimizi duyuyorsan gel teslim ol." dedi.Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar ise "Çocuklarımıza kavuşana kadar eyleme devam edeceğiz. DEM Parti'liler bir gün gelip derdimizi dinlemediler, acımızı paylaşmadılar. Çocuklarımızı, DEM Parti ve PKK'dan istiyoruz." diye konuştu.