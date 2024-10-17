Tehlike saçıyorlar! Bu sefer de hedefte sürücüler var

Adıyaman'da başıboş köpekler, tehlike saçmaya devam ediyor.Hastane yolu olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde sürü halinde gezen ve aniden yola fırlayan başıboş sokak köpekleri, sürücülere zor anlar yaşatıyor.VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYORBaşıboş sokak köpeklerinden dolayı zor anlar yaşayan sürücüler, bu konuya hızlı bir çözümün sağlanması gerektiğini, aksi takdirde de birçok kazanın yaşanabileceğini söyledi.Yoldan geçen araçlara aniden saldıran ve çoğu zaman araçların önüne atlayan başıboş sokak köpekleri, olaya giden ambulans ve polis araçlarına da zor anlar yaşatıyor.