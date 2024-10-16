ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı

22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için kritik önem taşıyan bu sınavın sonuçları tercih sürecinde belirleyici olacak.2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Sonuçları Açıklandı22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.