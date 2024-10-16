İstanbul'da sis yoğunluğu
İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.
Havaların soğumasıyla İstanbul'un da çehresi değişmeye başladı.
İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDI
Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.
İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDI
Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.