İstanbul'da sis yoğunluğu

Havaların soğumasıyla İstanbul'un da çehresi değişmeye başladı.İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDIGünün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.