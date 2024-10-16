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Beyaz Gazete
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İstanbul'da sis yoğunluğu

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Ekleme: 16.10.2024 - 09:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:30 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da sis yoğunluğuHavaların soğumasıyla İstanbul'un da çehresi değişmeye başladı.

İstanbullular, güne yoğun bir sis altında uyandı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi.

İstanbul'da sis yoğunluğu