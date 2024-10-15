Mehmet Şimşek: Enflasyon düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ve Orta Vadile Program (OVP) doğrultusunda yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.Enflasyon konusuna değinen Bakan Şimşek enflasyonun düşmesi ile ilgili şu bilgileri verdi:Enflasyon mayısta zirveye çıktı. Zirveye çıktıktan soru 26 puan düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek.Eylülde enflasyon yüzde 40, manşet enflasyonu yüzde 46. Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü.Hizmet enflasyonu yüksek. Bütün dünyada hizmet enflasyonu daha gecikmeli cevap veriyor. Kira enflasyonuda yüzde 25 üst limiti kaldırdı. Yüzde 120'ye yakın kira artışı var. Eğitimde de enflasyon yüksek.Ancak enflasyonda düşüş var. Düşüş devam edecek. Bu konuda kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde de düşüş var.Dünyada enflasyonu düşürmek 3-4 yıl aldı. Biz OVP'yi yeni açıkladık. Buna rağmen enflasyonda düşüş başladı. Enflasyondaki düşüşle fiyatların düşmesi aynı şey değil. Fiyat artışları yavaşlaşacak.Enflasyonu düşürmek kolay olsaydı. 70'li 80'li yıllarda yüksek enflasyonu düşünmek için göreve gelen hükümetler enflasyonu düşürebilirlerdi.Hizmet enflasyonunda ilave fiyat baskısı var. Hizmet enflasyonu para politikasına hızlı tepki vermiyor. Biz de daha yeni arzulanan noktaya geldik. Dolayısıyla zamana ihtiyaç var. Biz şok terapi değil kalıcı iyileşmeyi tercih ettik.AYRINTILAR GELİYOR