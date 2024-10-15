Kars’ta kaçak içki operasyonu
Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta kaçak içki imal ederek satışının yapıldığı adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kars'ta polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.
Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta düzenlenen operasyonda da kaçakçılara darbe vuruldu.
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Kaçak içki üretimi ve satışını yapan 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 şişe halinde toplam 30 litre sahte alkollü içki, 430 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.