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Kars’ta kaçak içki operasyonu

Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta kaçak içki imal ederek satışının yapıldığı adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekleme: 15.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:46 / Editör: Edin Uslu
Kars’ta kaçak içki operasyonu
Kars'ta polis ekipleri, kaçakçılara göz açtırmıyor.

Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış’ta düzenlenen operasyonda da kaçakçılara darbe vuruldu.

8 KİŞİ GÖZALTINDA
Kaçak içki üretimi ve satışını yapan 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 şişe halinde toplam 30 litre sahte alkollü içki, 430 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ADLİ İŞLEM YAPILDI
Şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kars’ta kaçak içki operasyonu