İşçi minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ortaklar Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt tankeri ve işçi minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile işçi minibüsü devrildi.Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaralıları teker teker devrilen minibüs içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.