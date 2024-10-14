Hatay’da traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var
Hatay’da devrilerek ters dönen traktördeki 4 kişi yaralandı.
Hatay'da gerçekleşen kaza; Altınözü İlçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, arazi yolunda devrildi.
Ters dönerek durabilen römorktaki ve traktördeki toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır öğrenildi.
Ters dönerek durabilen römorktaki ve traktördeki toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır öğrenildi.