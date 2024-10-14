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Hatay’da traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var

Hatay’da devrilerek ters dönen traktördeki 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay’da traktör devrildi! Çok sayıda yaralı varHatay'da gerçekleşen kaza; Altınözü İlçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, arazi yolunda devrildi.

Ters dönerek durabilen römorktaki ve traktördeki toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır öğrenildi.

Hatay’da traktör devrildi! Çok sayıda yaralı var