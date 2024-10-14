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Hakkari kuş cennetinde yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türünün yaşadığı Nehil sazlığı alev alev yandı.

Ekleme: 14.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:30 / Editör: Atilla Özbir
Hakkari kuş cennetinde yangınHakkari'nin Yüksekova ilçesi Nehil sazlığının Doğanlı köyü yakınlarında korkutan bir yangın meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı Nehil sazlığında çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.

BÖLGEYE İTFAİYE GELDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hakkari kuş cennetinde yangın