Hakkari kuş cennetinde yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Nehil sazlığının Doğanlı köyü yakınlarında korkutan bir yangın meydana geldi.Bilinmeyen bir nedenden dolayı Nehil sazlığında çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü.BÖLGEYE İTFAİYE GELDİYangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.