Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ayrı organize çete çökertildi

İçişleri Bakanlığı, 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarıyla 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada paylaştığı içerikte şu ifadeler yer aldı:Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü Jandarma tarafından planlı ve projeli olarak yapılan “KUYU-34” ve “KUYU-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden;24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.'Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar' açıklamalarında bulunan Yerlikaya, 'Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,Silah ve mühimmat kaçakçılığı,Tehdit (Silahla Tehdit),6136 sayılı kanuna muhalefet,Yağma,Darp, Cebir ve Şiddet,Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık,Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu;9 adet ruhsatsız tabanca,3 adet ruhsatsız av tüfeği,7 adet kesici/delici alet,Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,Çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.