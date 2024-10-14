Bakan Şimşek'ten Acemoğlu'na tebrik mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ekonomist Daron Acemoğlu’nu kutlama mesajı yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konomist Daron Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü kazanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajı yayımladı.Bakan Şimşek açıklamasında şu ifaderi kullandı:'Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu'nu yürekten tebrik ediyoruz.'