TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin çağrısı

ürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı'nda konuştu. Kurtulmuş, İsrail'in gücünün İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklandığını belirterek, 'Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın ancak en çok da İslam ümmetinin birlik ve beraberlik sergilemesi gerekmektedir. 1 yılı aşkın süredir Filistinli kardeşlerimizin soykırım kampanyasına uğradıklarını görüyoruz' diye konuştu.TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in tüm kuralları hiçe sayarak tarifsiz suçlar işlemeye devam ettiğini söyleyerek, 'Şimdi de bu zulmü ağır bombardıman ve kara saldırılarıyla Lübnan halkına yöneltmiş durumda. Bu zor koşullarda Lübnan halkı ile güçlü dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Netanyahu ve çetesi işledikleri korkunç suçlar nedeniyle er ya da geç uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerdir. Uluslararası kurumlar, bırakın bu tehlikeyi önlemeyi uzun zamandır bu tehlikeyi gerektiği gibi ele almak konusunda bile başarısız oldular. Parlamentolararası birliğimiz de bir istisna değil, bu noktada' ifadelerini kullandı.Filistin davasının savunulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, 'İsrail'in gücü, askeri gücünden küresel finans ya da medya ağlarındaki hakimiyetinden kaynaklanmıyor hatta onları desteklemeye devam eden patronlarından da kaynaklanmıyor. İsrail'in gücü, İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor. Filistin gibi ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz' dedi.