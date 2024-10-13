1 haftada 2 milyon 912 bin araç denetlendi

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Şehrin ve vatandaşların güvenliğini korumak için birçok noktada trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.Denetimler kapsamında kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza uygulanıyor.İçişleri Ai Yerlikaya, 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.2 MİLYON 912 BİN 029 ARAÇ DENETLENDİBakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 912 bin 029 araç denetlendi.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823Periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233Sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 veZorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;Toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.Aşırı hızla mücadele önceliklerimiz arasında. Hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için mobil radar araçlarımız ve elektronik denetleme sistemlerimizle, hız denetimlerimiz gündüz ve gece olarak sürmekte.2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 038 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının %37,5’i hız kaynaklı.Sürücülerin,%15.6'sı kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan,%9.1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan,%8,7'si takip mesafesini korumamaktan,%8,3ü dönüş kurallarına uymamaktan,%4'ü manevra kurallarına uymamaktan,%2,6'sı kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamaktan,%14,4'sine ise diğer kurallara uymamaktan kusurlu sayılmıştır.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.