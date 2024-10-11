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Malatya'da yolcu minibüsü devrildi

Akçadağ ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.

Ekleme: 11.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:01 / Editör: Edin Uslu
Malatya'da yolcu minibüsü devrildiMalatya'nın Akçadağ ilçesi Kasımuşağı Mahallesi'nde yolcu taşıyan Hacı Güven yönetimindeki minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan minibüs devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

17 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan 17 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi