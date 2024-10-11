Malatya'da yolcu minibüsü devrildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kasımuşağı Mahallesi'nde yolcu taşıyan Hacı Güven yönetimindeki minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan minibüs devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan 17 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.