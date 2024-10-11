  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,37 - 37,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lübnan’dan Mersin’e 351 yolcu daha geldi

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan’dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Ekleme: 11.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:32 / Editör: Edin Uslu
Lübnan’dan Mersin’e 351 yolcu daha geldi
İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 6’ncı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 351 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı.

Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Deniz yoluyla Lübnan’ı terk edip Mersin’e gelen sivillerin sayısı 2 bin 100 oldu.

Lübnan’dan Mersin’e 351 yolcu daha geldi