MSB paylaştı: Atış Serbest tatbikatı başlıyor

Etkin caydırıcı gücümüz Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikatlarını hız kesmeden sürdürüyor.Havada, denizde ve karada teröristlerin korkulu rüyası olan Mehmetçik, Ankara Polatlı'daki Sakarya Kışlasında yer alan General Nahit Şenoğul Atış Sahası'nda Atış Serbest 2024 tatbikatına başlıyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafının yayınladığı görüntülerde silahları önlerinde atış yapmak için hizalanan askerlerimizin o anları paylaşıldı.Görüntülerde askerlerimizin kamufle şekilde keskin nişancılık tatbikatı için hazır kıta beklediği anlar kameraya yansıdı.Paylaşılan görüntülere kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.İşte o anlar...