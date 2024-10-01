Valilik açıkladı! 3 ilde okullar tatil edildi

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.Bartın'da da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.Kastamonu’da yarın etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.