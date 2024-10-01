İzmir'de korkunç son! Yanarak can verdi

Hüseyin Z'nin (23) kullandığı otomobil, Örnekköy Kemalpaşa Caddesi Demirliçay mevkisinde kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.Çarpmanın şiddetiyle araç yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Hüseyin Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.