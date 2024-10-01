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Beyaz Gazete
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İzmir'de korkunç son! Yanarak can verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde duvara çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ekleme: 1.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 1.10.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkunç son! Yanarak can verdiHüseyin Z'nin (23) kullandığı otomobil, Örnekköy Kemalpaşa Caddesi Demirliçay mevkisinde kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.

ÇARPMA SONRASI ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpmanın şiddetiyle araç yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Hüseyin Z'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.