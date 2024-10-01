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İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de, fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 1.10.2024 - 09:19 Güncelleme: 1.10.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kavuncu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi. Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var