Brezilya'da katliam gibi kaza: 25 ölü
Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı, 25 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.