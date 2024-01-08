THY'den ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları bugün ve yarın alınan biletlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşları 449 lira + vergilerle satışa sundu.
Türk Hava Yolları ucuz uçak bileti satışı yapmaya devam ediyor. THY, 8-9 Ocak 2024 tarihinde alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı varışlı biletleri 449 liradan satışa sundu. Satışa sunulan biletlerle 12 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihlerinde uçuş gerçekleştirilecek. Biletler vergi hariç satışa sunuldu.
İşte geçerli olan destinasyonlar...
İşte geçerli olan destinasyonlar...