Osmaniye'de operasyon! 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 1-7 Ocak'ta kent merkezinde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.Adreslerde 20 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 24,1 gram eroin, 304,47 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.