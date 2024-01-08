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Manisa'da devrilen vincin operatörü faciayı önledi, kendisi can verdi

Kula ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ inşaatında çalışan vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan vinç operatörü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, operatörün son maverasıyl onlarca işçiyi kurtardığı öğrenildi

Ekleme: 8.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 8.01.2024 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da devrilen vincin operatörü faciayı önledi, kendisi can verdi
Sabah saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesine bağlı 4 Eylül Mahallesi’nde yapımı devam eden 3. Etap TOKİ konutlarının inşaatında, vinç operatörü Mert Bayat’ın (20) kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Manisa'da devrilen vincin operatörü faciayı önledi, kendisi can verdi

Ağır yaralı operatör kurtarılamadı

Vincin devrilmesiyle vinç demirleri arasında asılı kalan operatör Mert Bayat, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerince ağır yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç operatör, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Son manevrasıyla onlarca işçiyi kurtardı

Öte yandan, onlarca işçinin bulunduğu bina inşaatına düşmekten vinç operatörünün son manevrası ile kurtarılırken, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da devrilen vincin operatörü faciayı önledi, kendisi can verdi
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