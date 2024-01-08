Malatya'da 4.4'lük deprem!

AFAD'ın son dakika paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16:19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada meydana gelen depremle ilgili saha çalışmalarının yapıldığı söyleyerek; 'Merkez üssü Malatya / Pütürge olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor.' ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' açıklamasını yaptı.Büyüklük:4.4 (Mw)Yer:Pütürge (Malatya)Tarih:2024-01-08Saat:16:19:12 TSİEnlem:38.28361 NBoylam:38.75306 EDerinlik:9.6 km