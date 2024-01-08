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Gökyüzünü kapladı: Sağanağın hemen öncesinde görüldü…

İstanbul’da yaşanan sağanak yağışlar bu kez şaşırttı. Gökyüzünde yaşanan nadir olay görenleri hayrete düşürdü…

Ekleme: 8.01.2024 - 09:22 Güncelleme: 8.01.2024 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Gökyüzünü kapladı: Sağanağın hemen öncesinde görüldü…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, şehirde şiddetli yağışın beklendiğini duyurmuştu. Duyurunun ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, hayatı birçok noktoda olumsuz etkiledi.

Ancak yağış başlamadan önce gökyüzünde gerçekleşen bu nadir olay gören herkesi hayrete düşürdü.

Sağanak yağış başlamadan önce gökyüzünde nadir görülen ve 'raf bulutları' adı verilen bir bulut türü belirdi. Raf bulutları Beykoz'dan net bir şekilde gözlendi. İstanbul Boğazı'nda ise fırtına nedeniyle dalgalar yükselerek kıyılara çarptı.

Gökyüzünü kapladı: Sağanağın hemen öncesinde görüldü…

Avrupa Yakası'nda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi ilçelerde yağışa şemsiyesiz yakalanan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için köprü altlarına, duraklara, iş yerleri ve apartman girişlerine sığındı. Taksim Meydanı'nda bazı turistler, yağış altında bina altlarında korunmaya çalıştı. Fırtınanın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Ataşehir, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli gibi ilçelerde de yağmur etkili oldu.
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