Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.51 oranında yükselişle 7667 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.51 oranında yükselişle 7667 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.60 oranında yükselişle 8930 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında düşüşle 11724 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.60 oranında yükselişle 8930 puan, sanayi endeksi yüzde 0.07 oranında düşüşle 11724 puan seviyesinde hareket ediyor.