Bodrum'da sahilde başı olmayan erkek cesedi bulundu

Bodrum'da İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda ceset olduğunu fark etti. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetlerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan göçmene ait olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.