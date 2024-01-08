Adana Kozan'da minibüs devrildi: Yaralılar var!

Feci kaza, saat 10.30 saatlerinde Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Umut E. yönetimindeki 01 U 0427 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.Kazada sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı...