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Beyaz Gazete
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İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP'li isimden bomba itiraf! Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu oyunu: Talimat aldım

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlık koltuğundan indirmek için kurduğu delege borsası gündeme bomba gibi düşmüştü. Değişimciler adına delege transferi yaptığını ifşa eden CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır yeni itiraflarda bulundu. Çakır, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için talimat aldığını ve CHP Kurultayında İstanbulluların paralarının dağıtıldığını itiraf etti.

Ekleme: 7.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 7.01.2024 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP'li isimden bomba itiraf! Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu oyunu: Talimat aldım
31 Mart yerel seçimlerine aylar kala CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsan itiraflarda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN, KILIÇDAROĞLU OYUNUNU AFİŞE ETTİ
Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybettirmek için kendisine talimat verdiğini afişe etti.

İmamoğlu'nu tehdit eden Çakır, Kılıçdaroğlu için yaptıklarını karalamaların aynılarını 31 Mart mahalli yerel seçimlerinde İmamoğlu için yapacağını belirtti.

Çakır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'KILIÇDAROĞLU'NU KAYBETTİRMEK İÇİN BİZE NASIL TALİMAT VERDİYSEN...'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettirmek için nasıl bize talimat verdiysen şimdi aynısını biz sana yapacağız Sayın Ekrem İmamoğlu.

İstanbul'daki akrabalarımız eşimiz dostumuz ile sana kaybettireceğiz dalga geçebilirsiniz istediğinizi söyleyebilirsiniz o sandıkta size neyin ne olduğunu göstereceğiz Sayın Murat Kurum için 200 arkadaşımız İstanbul sokaklarında çalışmaya hazır.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER SONRASI İMAMOĞLU'YLA KOL KOLA YÜRÜDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Çakır, sosyal medyadan gelen 'Sen Ekrem İmamoğlu'nun yanına bile yaklaşamazsın' diyerek kendisini eleştiren ve sözlerine inanmayanlara yönelik Ekrem İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü bir videoyu paylaştı.

Çakır İmamoğlu'yla kol kola yürüdüğü paylaşımına, 'Herkes bana yazıyor Ekrem beyle fotoğraf herkes çeker diye nasıl bir talimat almış olabilirsin sen kimsin vs diyenler bakın Ekrem bey kiminle kurultay salonuna giriyor yakınlığımı görün beni daha fazla konuşturmayın troller' notu düştü.

'CHP KURULTAYINDA DAĞITTIĞIMIZ PARALAR İSTANBULLUNUN DEĞİL MİYDİ?'

Çakır, CHP'nin önemli isimlerinden CHP'nin eski Milletvekili Gürsel Tekin'i de yayılım ateşine tuttu.

Çakır, 'Şimdi bişey diyeceğim AK Partili olacağım gözünüzde biliyorum ama CHP kurultayında dağıttımız paralar kimindi İstanbullunun değil miydi? Yada Bursa il başkanı Nihat Yeşiltaş delegeydi ve oyunu değişimden yana kullandı. Kemal beye destek veriyordu. Ne oldu da son anda Sayın Özgür Özel'e destek verdi? Ben söyleyeyim ne olduğunu da herkes bilsin. Oğlunu Bursa'dan alıp taa İstanbul Büyükşehir belediyesinde işe koydu. Çıkın inkar edin, yalan deyin. Ben ispatladım, sizde ispatlayın hadi hodri meydan. Bu arada halen 12 binlik gömlek giyiyor musun? Çaycı Gürsel.' dedi.

GÜRSEL TEKİN İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ

Çakır'ın CHP ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili söz konusu iddialarını TV100 canlı yayınında Haber7 yazarı Ferhat Murat'ta dile getirerek programın konukları arasında yer alan Gürsel Tekin'e Çakır'ın iddialarını hatırlattı.

Tekin, Çakır'ın skandal iddialarını yalanlayarak 'Tamamen dedikodudur. Kaldı ki eğer böyle bir şey varsa savcılar mutlaka bunun gereğini yapar.' diyerek geçiştirdi.

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, canlı yayında iddiaları geçiştiren Gürsel Tekin'e sosyal medyadan belgeli paylaşımla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

'Bak Gürsel ben belgeyle konuşuyorum İBB'nin resmi sayfası hadi çık yalanla inkar et İstanbullular gidip bakabilir İstanbul'da hiç mi adam yoktu bu işi yapacak taa Bursa'dan adam geliyor İstanbul'a hemde Bursa il başkanın oğlu kurultay delegesi Bursa il başkanı hadi konuşun'

ELİ BOŞ GELEN ÇANTA İLE ÇIKTI
Öte yandan Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, elinde belgeler olduğunu açıklamıştı.

Çakır, 'Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz' ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE PARA VERİRİZ'
Özgür Karabat'ın kendisine 'Para gerekirse para da veririz' demesi üzerine bölgedeki birçok delegeyi ikna ettiğini açıklayan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 'Padişah oydu' ifadelerini kullandı.

ELİ BOŞ GİRİP ÇANTAYLA AYRILDI
Çelik'in Özgür Karabat ve Rıza Akpolat ile birlikte Kılıçdaroğlu'na imza verenlerle görüştürdüğünü anlatan Çakır, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın görüşmeye eli boş girip çantayla çıktığını iddia ederken İzmir Milletvekili Ednan Arslan'a da Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözü verildiğini öne sürdü.

BURADA DA BİR RANT VAR
Çakır, İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın da o gece otelde bulunduğunu, kendisine Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla Belediyelerinde kendi listesinden isimlerin belirlenmesi sözünün verildiğini kaydederek, 'Burada da bir rant var. Bu bahsettiğim yerlerde asra fiyatları milyon dolar. Böyle yerlerin belediye başkanlığını sen yönetiyorsun, artık siz hesap edin' dedi.

İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP'li isimden bomba itiraf! Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu oyunu: Talimat aldım

'BEN BU KURULTAYI İPTAL EDECEĞİM'
Kurultayı iptal etmekte kararlı olduğunu söyleyen Çakır, 'Ben değişimin içindeydim. Beklediğim bir belge var. Bu belge de elimde olduktan sonra eğer Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçer, 'Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağız, sen de şahitsin' derse ben varım.Elimde bir belge var. Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz' ifadelerini kullandı.
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