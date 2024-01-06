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Terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya ayağına operasyon: 7 gözaltı

Batman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 6.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 6.01.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya ayağına operasyon: 7 gözaltı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesapları belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik kent merkezinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya ayağına operasyon: 7 gözaltı

Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.


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