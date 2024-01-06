Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.RİZE °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AĞRI °C, 0°CParçalı ve yer yer çok bulutluERZURUM °C, 0°CParçalı ve yer yer çok bulutluMALATYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutluMARDİN °C, 9°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 13°CAz bulutlu