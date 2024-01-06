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Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

Siyonist İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek soykırım davası başlıyor. Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan dava 11-12 Ocak tarihlerinde başlayacak. İsrail'i savunacak Avukat Alan Morton Dershowitz'in ismi ABD'deki ünlü pedofili dosyasından çıktı.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
Ekleme: 6.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 6.01.2024 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
İşgalci İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek soykırım davası için geri sayım başladı. Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan dava 11-12 Ocak tarihlerinde başlayacak.

Uzmanlara göre İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması yönünde bir karar çıkması muhtemel. Davanın nihai kararının verilmesinin ise uzun yıllar sürmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü Lahey'de görülecek bu davaya çevrilmişken siyonist İsrail'i savunması beklenen avukatlardan biri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

SİYASİLER DE LİSTEDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından İsrail'i savunması istenenlerden birinin Yahudi kökenli ABD'li ünlü avukat Alan Morton Dershowitz olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün ise söz konusu avukatın isminin pedofili dosyasında yer aldığı basına yansıdı.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçenlerin listesi açıkladı.

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkanı Bill Clinton ya da Prens Andrew gibi isimlerin yer aldığı listede avukat Dershowitz de bulunuyor.

Milyarder Epstein'ın, o dönem çocuk olan 'Jane Doe #3' kod adlı mağduru, avukat Dershowitz ile ilişkiye zorladığı belirtildi.

Pedofili skandalarına isminin karışmasının ardından işgalci İsrail yönetiminin avukat Dershowitz ile duruşmaya katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Dershowitz, isminin Epstein listesinde yer almasına karşılık dün yaptığı açıklamada Hamas'ı kınamayan radikal feministleri suçladı.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

GAZZE BOMBALARA VE SOĞUĞA DİRENİYOR

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor.

Filistinliler, sadece bombalara karşı değil, açlığa, susuzluğa ve soğuğa da direniyor.

İsrail'in saldırılarında günde en az 108 çocuk şehit oldu. 91 gündür devam eden saldırılarda, 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadın hayatını kaybetti.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişi hâlen enkaz altında veya kayıp.

Hastanelere ulaşan cenazelerin sayısı 22 bin 438 olurken, 57 bin 614 kişi de yaralandı.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

İŞGALE YENİ KILIF

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'yi işgal planlarını açıkladı.

Sivil yönetiminin Filistinlilere bırakılacağını söyleyen Galant, bunun için 'İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları' şartını öne sürdü.

Galant, Gazze Şeridi'nin güvenliğini ise kendilerinin sağlayacağını ileri sürdü.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

CESETLERİ KÖPEKLER YİYOR

Middle East Eye sitesindeki haberde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde devam eden yoğun bombardıman nedeniyle çok sayıda cesedin kaldırılamadığı kaydedildi.

Habere göre görgü tanıkları bazı cesetlerin köpekler tarafından yenildiğine şahit oluyor.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

LİSE ÖĞRENCİSİNİ VURDULAR

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle 17 yaşındaki lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi'yi öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı

IRAK'TAN ABD ÜSLERİNİ KAPATMA HAZIRLIĞI

ABD basınındaki haberlerde Ortadoğu'da her gün yeni bir ülkede yeni olayın yaşandığı dikkat çekilerek 'İsrail'in Gazze saldırıları savaşı bölgeye yayabilir' yorumu yapıldı.

CNN'deki haberde İsrail'in Lübnan'da Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Yemen'de Husilere yönelik ABD operasyonları, Irak'ta Haşdi Şabi liderine yönelik suikast, İsrail'in sık sık Suriye'yi hedef alması ve İran'daki çifte terör saldırları hatırlatıldı.

Öte yandan Irak, ülkedeki ABD üslerini kalıcı olarak kapatmak için komisyon kurdu.






























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Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
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