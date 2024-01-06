Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 6 Ocak 2024 tarihli sayısı yayımlandı. 32421 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar ile Antalya Bilim Üniversitesi'ne Prof. Dr. Semih Ekercin'in ataması yer aldı.