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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin 6 Ocak 2024 tarihli sayısı yayımlandı. 32421 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar ile Antalya Bilim Üniversitesi'ne Prof. Dr. Semih Ekercin'in ataması yer aldı.

Ekleme: 6.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 6.01.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıResmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yapılan atamalar yer alırken, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Ekercin'in atandığı belirtildi.

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