  • USD: 29,77 - 29,83
  • EURO: 32,50 - 32,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu

Ortadoğu'da gerilim günden güne tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi. ABD'li Bakanın Türkiye'deki temasları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu
Ekleme: 6.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 6.01.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Gazze'deki gelişmeleri ele almak için gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında Türkiye ziyaretini ABD tarafı gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan' da Blinken'ın ziyaretine ilişkin 'Benim misafirim olarak Türkiye'ye gelecek' dedi.

Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu


İLK GÜNDEM GAZZE
Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'de insanlık suçuna varan ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisini toplarken ABD'nin, Tel Aviv'e desteği Amerikan halkı da dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılanıyor. İnsani durumun günden güne kötüye gittiği ve krizin yayılma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde ABD'li Bakanın bölge ülkelerini ziyareti önem taşıyor. Ankara, Gazze konusunda iki devletli çözümü savunuyor, garantörlük dahil somut öneriler ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu


F-16 VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ
NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konuları da müzakereler gündeme gelecek. İsveç'in ittifaka üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı, Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi.


Türkiye ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti.F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklentisini yineleyecek.

TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Blinken'ın dikkatine getirilecek. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar' mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.

Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de, Blinke'ın Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
AK Parti'nin İstanbul ve 27 il belediye başkan adayları pazar günü belli olacak: İşte o iller
Mansur Yavaş, Ankara'yı zammın başkenti yaptı: Türkiye'nin en pahalı ekmeği...
Başkan Erdoğan Blinken'i kabul edecek! İşte masadaki 5 kritik konu
CHP’de ‘değişim’ lafta kaldı! Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda yaptığını 2 aya sığdırdı
Yerel seçim genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mesafeli sözleşmelere uymayan firmalara ceza yağdı... 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira!
Katil İsrail’i Lahey'de sapık avukat savunacak! İsmi pedofili dosyasından çıktı
46 ilde Narkogüç-42 operasyonu: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye-Birleşik Krallık arasında yeni dönem: İmzalar atıldı! Ticarette dev fırsatlar...
CHP’li Belediyeden skandal karar
Başkan Erdoğan Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşuyor
Goldman Sachs: Türk Lirası değer kazanacak ve TCMB rezervleri artacak
Bakan Göktaş 'Bu beni rahatsız ediyor' diyerek uyardı: Sahada olun
Bakan Tunç: Terör örgütlerine mücadelemizden taviz vermeyeceğiz
İSKİ'nin Ataköy tesislerinde ceset bulundu!
Gazze'deki şehit sayısı 22 bin 600'e yükseldi
Sosyal medya fenomeni Talu çifti yakalandı: İfadeleri ortaya çıktı
Büyük müjde açıklandı! İlk uçuşuna hazırlanıyor
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Görünüşüne aldanmayın! Dokunduğunuz anda öldürüyor

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Üstünde piknik yapılıyordu: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevzi çıktı! 2 kilometre uzunluğunda

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Türkiye bu olayı konuşuyor! İstanbul Kadıköy'de okul servisini kaçırmıştı: Yakalandı!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!

Ev kiralamada yeni kriterler belirlendi! Dikkat çeken 100 gün sınırı: Uymayanlar 1 milyon TL ödeyecek!